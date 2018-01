Na TV, Huck comenta eleições e diz que não existe 'salvador da pátria'

Convidado para um quadro do "Domingão do Faustão" (TV Globo) no domingo (7), o apresentador Luciano Huck afirmou que não existe "salvador da pátria" capaz de resolver os problemas do Brasil e que é preciso aproveitar o momento de "derretimento da classe política" para "reocupar esse espaço".

Faustão havia pedido que Huck falasse sobre suas perspectivas e explicasse por que é otimista com o futuro.

"A gente tem que acreditar. Nesse último ano, eu fui até dragado por uma discussão que eu não levantei a mão, que é você começar a tentar pensar quais são as possibilidades concretas para o Brasil neste ano. Me propus a colocar um pouco a cara na rua e tentar mobilizar a minha geração", disse Huck, acompanhado por sua mulher, Angélica.

O global foi cortejado por alguns partidos políticos, sobretudo pelo PPS, para se lançar candidato à Presidência nas eleições deste ano. Em novembro, ele publicou um artigo na Folha de S.Paulo afirmando que não seria candidato, mas que atuaria na política por meio de movimentos cívicos.

O apresentador e empresário disse que 2018 será "um ano superimportante" e criticou quem defende o retorno à ditadura militar: "Não existe isso".

"Nosso papel é de que as pessoas saibam que o voto é o melhor jeito e o único jeito de transformar", ele disse.

Huck também criticou quem defenda que uma só pessoa -um "salvador da pátria"- possa resolver os problemas do país. "Não adianta a gente achar que vai ter um salvador da pátria que vai resolver esse problema. Quem falar isso é mentira."

