Mulheres investem em negócio como fonte de renda extra para a família

Para tentar melhorar a renda, muitas famílias decidem por abrir um empreendimento. Muitas vezes, a iniciativa do trabalho parte das mulheres que buscam, não somente uma fonte de renda extra, como uma oportunidade de montar seu próprio negócio. Geralmente os produtos são feitos e vendidos na própria residência, economizando assim os gastos com locação de imóveis e maquinários, além de envolver todos os membros da família, o que reduz custos com funcionários.

Para essas mulheres, apesar dos esforços, investir no negócio foi o melhor investimento feito no momento. É o que conta a analista de recursos humanos, Layane de Moraes Santos (31), que há oito meses decidiu investir em doces e bolos. Tudo começou com a produção de pão de mel, logo se estendendo para outros produtos.

"Quando eu engravidei fiquei afastada do trabalho devido à licença maternidade, então eu fiz uma receita de pão de mel, pois era um doce que não conhecia. Meu esposo e a família aprovaram, ele levou para a faculdade, as pessoas gostaram e começaram as encomendas", cita.

Para essas mulheres, apesar dos esforços, investir no negócio foi o melhor investimento feito no momento para garantir renda extra. Foto: Jailson Soares/ODIA



Mesmo com um bebê recém-nascido, um filho de 10 anos, esposo e casa para administrar, Layane decidiu investir na produção do doce, que foi ganhando cada vez mais adeptos e opções variadas.Além do pão de mel, a analista de recursos humanos aumentou o portfólio, incrementando na produção bolo no pote e bolos confeitados.

"Como a maioria dos brasileiros, quando chega no final do mês o salário já acabou, então é o dinheiro dos doces que ajuda a pagar as contas, comprar o gás que acaba inesperadamente, o lanche do meu filho. Não posso dizer que é uma renda que substitui meu salário, porque eu ainda não posso deixar de trabalhar e viver só com o que produzo, mas complementa muito", acrescenta.

Foi o que também aconteceu com a servidora pública Eliza Santos (43), que há um ano decidiu montar seu próprio negocio. Ela conta que seu esposo ficou desemprego e, como só ela estava mantendo as despesas da casa, os custos estavam ficam apertados.

Como os dois têm muita afinidade no preparo de refeições e ela na confecção de bolo, decidiram abrir uma pequena produção para os amigos e familiares, além de montar uma tapiocaria.

"Como os bolos também não era suficientes para complementar a renda, optamos por abrir um espaço onde vendêssemos tapioca. E com o aumento da clientela, eles passaram a exigir outros pratos. Hoje já estamos um pouco maior e nosso cardápio está bem variado", disse.

Enquanto Eliza fica responsável pelo preparo dos doces e demais alimentos, seu esposo fica à cargo de preparar as carnes e churrasco. A tarefa é dividida e os dois compartilham o trabalho árduo diariamente. Além da tapioca e dos bolos, o casal optou por ofertar também refeições, como baiao de dois, panelada, sarapatel e carneiro, atraindo ainda mais o público.

"Vai fazer um ano que abrimos e podemos ver que teve um aumento da nossa renda. Eu tenho uma renda principal, mas o restaurante já se paga e o que tiramos com a venda das comidas cobre as despesas", explica Eliza Santos.

De acordo com ela, as mulheres têm alma empreendedora e guerreira, pois para dar melhor qualidade de vida para a família, muitas vezes toma frente de um papel que, normalmente é do homem, e enfrenta o desafio sozinha. "E essa força da mulher faz até com que o empreendimento dure mais tempo no mercado, porque ela é mais caprichosa e detalhista com o negócio que ela tá montando", fala.

Com o crescimento da produção de doces, Layane de Moraes conta que pretende, até o final deste ano, estar com sua 'food bike' pronta. O veículo consiste, basicamente, em uma bicicleta adaptada com compartimentos para venda dos produtos. "É uma bicicleta com compartimento de refrigeração, toda adaptada. Inicialmente eu pretendo trabalhar em eventos, como aniversários, formatura e, a partir do ano que vem, pretendo viver só com a venda dos meus doces", explica.

Divulgação ajuda a expandir negócio

A divulgação também é uma ferramenta muito importante para expandir os negócios. Além do boca a boca, as redes sociais são grandes aliadas na hora de atrair o público e divulgar os produtos.

Layane de Moraes, por exemplo, iniciou a divulgação dos doces através do esposo, que levou os produtos para a faculdade onde estudava, além de apresentar no trabalho e para familiares e amigos. A propaganda deu tanto certo que ela decidiu criar uma conta na internet para divulgar os doces que produz, atraindo assim mais clientes.

"No início era de boca a boca, mas também uso aplicativos de mensagens instantâneas e de fotos. E tem retorno, agora mais do que no início. E eu também ofereço para a pessoa provar e, se ela não gostar não precisa pagar, mas as pessoas sempre gostam", fala a jovem.

Eliza Santos também conta que a divulgação do espaço acontece através da ajuda de familiares e amigos. Esse tipo de propaganda tem feito o empreendimento descer, sendo possível a expansão e ampliação do cardápio.

Isabela Lopes