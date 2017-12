MP-MS abre concurso para 10 vagas de promotor de Justiça

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) abriu concurso público para dez vagas de promotor de Justiça substituto. O salário inicial é de R$ 23.512,65. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negras.

No Diário Oficial do MP-MS, é possível ver o aviso a partir da página 9.

Dentre os requisitos para ingresso na carreira estão: ser bacharel em direito, ter idoneidade moral atestada por dois membros do Ministério Público, ter no mínimo três anos de efetivo exercício de atividade jurídica e não ter antecedentes criminais incompatíveis com exercício da função.

Segundo o aviso, os cargos que vagarem até dois anos da homologação deste concurso também serão preenchidos com aprovados.

As inscrições preliminares deverão ser realizadas entre 9 de janeiro e 18h de 16 de fevereiro de 2018 pelo site do Ministério Público de MS pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A taxa é de R$ 250.

A prova preambular será realizada na data provável de 22 de abril de 2018. As provas escritas estão previstas para o período de 24 a 29 de junho de 2018. Locais e horários serão divulgados posteriormente no Diário Oficial e no site do MP-MS.

G1