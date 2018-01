Movimento nos shoppings centers sobem 1,5% em 2017, diz pesquisa

Os shopping centers no Brasil se recuperou das perdas do ano anterior e aumentou 1,5% em 2017. É o que revela pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10) pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo.

Em 2016, o movimento havia caído 3% sobre 2015, depois de um crescimento baixo no ano anterior, de apenas 0,3%.

A melhora do fluxo de pessoas neste ano acontece em meio à melhora do comércio após o tombo ocasionado pela crise. O último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) aponta que, em novembro, as vendas do varejo cresceram 0,7%, no melhor resultado pata o mês desde 2011. Na comparação com o mesmo período de 2016, o avanço foi de 3,6%.

Número de visitantes

No total, os shoppings receberam 3,56 bilhões de visitas em 2017, segundo a pesquisa. Isso representa uma média diária de 10 milhões de pessoas por dia.



A melhora do movimento se intensificou no segundo semestre do ano. O maior crescimento do número de visitas entre um mês e outro aconteceu em setembro, quando houve alta de 4,4%. Naquele mês, segundo o IBGE, as vendas do varejo tiveram alta de 6,4% sobre 2016, no melhor resultado desde 2017.

Já em dezembro, puxado pelas vendas de Natal, o movimento nos shoppings cresceu 3,8% sobre o mês anterior. Segundo a pesquisa, a data atraiu para os shoppings aproximadamente 380 milhões de visitas.

G1