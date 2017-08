Moody's retira nota de crédito da Samarco por falta de informação

A agência de classificação de riscos Moody's informou nesta segunda-feira (17) que não vai mais atribuir uma nota de crédito à mineradora Samarco. O motivo é que não há informações "suficientes" ou "adequadas" para manter as avaliações da empresa, disse a Moody's, em comunicado.

Cenário de destruição após rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana (Foto: Agência Brasil)

A nota de crédito (ou rating) reflete a capacidade de pagamento de uma empresa sobre suas dívidas. Companhias mais sólidas e confiáveis têm notas melhores do que outras em que há grande incerteza sobre os negócios. Quanto maior a nota atribuída pelas agências de classificação, melhores condições de crédito a empresa consegue no mercado.

No relatório da Moody's, a agência lembrou que as operações da Samarco foram interrompidas em novembro de 2015 após o rompimento de uma barragem em Mariana (MG), um dos maiores acidentes ambientais do país.

Em 2015, a Samarco teve um faturamento de R$ 6,5 bilhões, especialmente com a venda de pelotas de minério para clientes do mundo todo.

A Samarco é uma sociedade entre a mineradora brasileira Vale e a anglo-holandesa BHP Billiton.

