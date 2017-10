Mercedes-Benz anuncia investimentos de R$ 2,4 bilhões no Brasil

A Mercedes-Benz anunciou nesta segunda-feira (9) um investimento de R$ 2,4 bilhões no Brasil para o período entre 2018 2022. Os recursos serão direcionados à modernização das fábricas de caminhões e chassis de ônibus da montadora em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG).

Parte dos investimentos também vão contemplar inovações nas linhas de caminhões e ônibus, segundo Philipp Schiemer, presidente da companhia no Brasil e na América Latina.

"Temos que ser competitivos a nível mundial e felizmente conseguimos a aprovação desse investimento", disse o executivo na ocasião do anúncio.

A fonte de financiamento ainda não está definida.

Segundo Schiemer, ainda há fragilidades, mas já é possível prever melhoria do cenário econômico no país.

"O câmbio se mostrou estável neste ano, apesar das turbulências políticas. Tudo isso dá confiança ao empresário. Com inflação estável, juros caindo e dólar mais ou menos estável, o empresário consegue se programar. Isso nos deixa mais animados", diz o presidente da empresa.

A Mercedes estima que as vendas de caminhões devem crescer aproximadamente 20% no mercado brasileiro em 2018.

INVESTIMENTO

Antes da aplicação desta nova rodada de investimento, a companhia finaliza uma injeção anterior de R$ 730 milhões, sendo R$ 500 milhões para a fábrica de São Bernardo e R$ 230 em Juiz de Fora.

O investimento anunciado agora se equipara ao do período entre 2010 e 2015, quando a companhia também anunciou R$ 2,5 bilhões aproximadamente.

As eficiências e tecnologias que serão trazidas com a rodada atual de investimento não devem desencadear demissões, segundo Schiemer. "Estamos ajustados no volume de funcionários. As eficiências que vamos trazer agora vão ser compensadas pela retomada do mercado. Não prevemos demissões", diz o presidente da empresa no Brasil.

Segundo Schiemer, serão feitas contratações, se houver necessidade.

Folhapress