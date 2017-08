Mais de 200 vagas de empregos ofertadas pelo Sine-PI

Nesta segunda-feira (7), o Sistema Nacional de Emprego no Piauí (Sine-PI), através da Setre, oferece 217 novas vagas de empregos em diversas áreas para a Capital. Os interessados devem procurar à um dos postos para efetuar o cadastro no sistema de dados.

São necessárias para efetivar o cadastro, documentação como: carteira de trabalho, RG, CPF, PIS, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, CNH (se possuir) e certificados de cursos de qualificação profissional (se possuir). Após realizado o cadastro e caso for de seu interesse, o candidato poderá retirar no SINE uma carta de encaminhamento para a vaga na empresa destinada. Onde, se preencher os requisitos poderá ser contratado.

Todos os serviços do SINE são gratuitos, os postos de atendimento estão localizados no Centro, Parque Piauí, Dirceu e Espaço Cidadania (Shopping Rio Poty), em funcionamento das 07h:30 às 13h:30. Para mais informações os candidatos devem entrar em contato com o número (86) 3221-2940/2941 ou pela Linha do Trabalhador: 0800 0866060.

Abaixo a lista de vagas disponibilizadas pelo SINE-PI no momento:

Alinhador de pneus 1 vaga

Analista de Suporte Técnico 2 vagas

Auxiliar Administrativo 1 vaga

Balanceador 1 vaga

Chefe de Cozinha 1 vagas

Churrasqueiro 1 vaga

Confeiteiro 5 vagas

Costureira em geral 5 vagas

Eletricista de Instalações de veículos automotores 1 vagas

Instalador de Som 1 vaga

Instrutor de Informática 3 vagas

Manicure 3 vagas

Marceneiro 2 vagas

Mecânico 2 vagas

Mecânico de Auto em Geral 1 vaga

Mecânico de Automóvel 1 vaga

Mestre de Obras 1 vaga

Motorista de Carro Forte 7 vagas

Operador de Máquina de Bordar 1 vaga

Operador de máquina de engarrafamento 1 vaga

Operador de máquina de rotular 1 vaga

Operador Eletromecânico 10 vagas

Padeiro 3 vagas

Passadeira de peças confeccionadas 1 vagas

Pedicure 1 vagas

Podólogo 2 vaga

Preparador de peças para bordar 1 vaga

Professor de Inglês 2 vagas

Supervisor de confecção de artefatos de tecido, couro e afins 1 vaga

Supervisor de Segurança (Vigilância) 6 vagas

Supervisor de Vendas comerciais 1 vaga

Técnico de Alimentos 1 vaga

Técnico de Impressora (Matricial) 10 vagas

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 vaga

Vendedor Pracista 132 vagas

Da Redação