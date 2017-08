Livre circulação com UE terminará com 'brexit', diz porta-voz de May

A livre circulação de pessoas entre o Reino Unido e a UE (União Europeia) terminará em março de 2019, quando os britânicos deixarão o bloco, disse o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta segunda-feira (31).

A declaração contradiz a fala do ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, que na semana passada afirmou que não deveria haver nenhuma mudança imediata nas regras de imigração quando o Reino Unido deixar a UE.

A primeira-ministra britânica, Theresa May



"A livre circulação terminará em março de 2019", disse o porta-voz de May, acrescentando que o governo já estabeleceu alguns detalhes, incluindo propostas sobre os direitos dos cidadãos da União Europeia após o "brexit".

"Outros elementos do sistema de imigração pós-"brexit" serão apresentados no devido tempo, e seria errado especular sobre como eles serão, ou sugerir que a livre circulação continuará como é agora".

Depois que membros do governo May pareceram se contradizer nos últimos dias sobre os planos para a saída da União Europeia, o porta-voz também disse que o posicionamento do Reino Unido em relação ao "brexit" continua como foi estabelecido pela primeira-ministra em janeiro.

Detalhes de um período de implementação pós-"brexit" são uma questão para negociação, acrescentou, mas o Reino Unido não está buscando uma solução "pronta". O jornal "Financial Times" relatou na última semana que Hammond esperava por um acordo de transição "pronto".

