Leilões de energia desta sexta geram R$ 2,19 bilhões em contratos

Os dois leilões de energia desta sexta (22) contrataram uma garantia física de 711 MW (megawatts) médios e movimentaram R$ 2,19 bilhões, segundo a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

Diferentemente dos outros dois leilões de geração realizados nesta semana, o certame desta sexta contratou usinas já existentes, com um prazo de entrega da energia mais curto.

Foram contratados 288 MW médios para serem entregues entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019, e outros 423 MW médios com início de suprimento entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020.

Os leilões encerram uma semana agitada para o setor elétrico: na última semana, foram realizados outras três concorrências, que geraram investimentos de R$ 27 bilhões para a construção de linhas de transmissão e novas usinas geradoras.

Os deságios dos certames de hoje foram de 18,2%, no primeiro, e de 9,6%, no segundo. As taxas são bem inferiores aos fortes descontos conseguidos dos últimos três leilões, entre 38,7% e 54,6%.

A Eletronorte foi a maior vencedora dos leilões, com um total de R$ 997 milhões em contratos. Em seguida, vêm a Tradener, cujo acordo movimentará R$ 302 milhões.

Participaram do primeiro leilão, como compradoras da energia, dez concessionárias de distribuição, com destaque para a RGE (34% do total negociado), Eletropaulo (28% do total) e Coelba (12% do total negociado).

Na segunda concorrência, foram 12 as distribuidoras. As principais compradoras foram a Coelba (30% do negociado), Eletropaulo (17%) e Cepisa (12%).

