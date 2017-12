Índice que reajusta contratos de aluguel tem deflação no acumulado do ano

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que é usado para reajustar contratos de aluguel, registrou deflação de -0,52% no acumulado de janeiro a dezembro deste ano. Segundo os indicadores divulgados hoje (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre), em dezembro o índice teve alta de 0,89%.

Os alimentos foram os principais responsáveis pela queda verificada neste ano. No acumulado de 12 meses, os custos com alimentação tiveram retração de -0,48%. Enquanto as matérias-primas brutas registraram deflação de -11,35% ao longo de 2017 e os produtos agropecuários de -12,99%.

Agência BrasilMaria ClaudiaDaniel Mello