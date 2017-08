Índice de confiança do empresário recua em julho, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI de) recuou de 51,9 pontos em junho para 50,6 pontos neste mês, informou nesta quinta-feira (20) a Confederação Nacional da Indústria (CNI) com base em levantamento realizado com 2.880 empresas, entre 3 e 12 de julho.

"Como situa-se praticamente sobre a linha divisória de 50 pontos – que separa a confiança da falta de confiança –, o ICEI de julho não afirma que os empresários estão confiantes, tampouco sem confiança", informou a entidade, acrescentando que o índice segue abaixo da média histórica de 54 pontos.

Componentes do indicador

A queda do ICEI em julho é explicada tanto pelas "condições atuais" das empresas como pelas expectativas para o futuro, seja no âmbito da empresa seja com relação à economia brasileira - os dois componentes do indicador.

"O índice de condições atuais recuou para 44,2 pontos [contra 46 pontos em junho], indicando que o empresário percebe piora do ambiente corrente de negócios – pois está abaixo da linha divisória de 50 pontos", informou a entidade.

O índice de expectativas, porém, ainda revela perspectivas positivas, mas o otimismo quanto ao futuro se reduziu na comparação com junho, quando o índice registrou 54,9 pontos. Em julho, esse índice recuou para 53,8 pontos, segundo a Confederação Nacional da Indústria.

G1