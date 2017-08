Homens no Piauí ganham mais que mulheres em 10 estados do Brasil

Apesar do piauiense receber o menor salário do Brasil, ainda é melhor ser homem no Piauí do que mulher em outros dez estados. A constatação foi extraída de uma pesquisa do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Empregadores) com dados do primeiro semestre de 2017.

O levantamento mostrou o ranking das remunerações no momento em que o trabalhador é admitido e revelou que o primeiro salário dos homens piauienses fica acima do que recebem as mulheres em Rondônia, Ceará, Amapá, Acre, Alagoas, Roraima, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. (Veja o gráfico).

Segundo a pesquisa, o salário médio de admissão dos homens no Piauí é de R$ 1.139,84, e o das mulheres é R$ 1.059,78, uma diferença de R$ 80,06. Homens e mulheres do estado são os que recebem o menor salário de admissão do país, seja individualmente, seja na média entre os gêneros: R$ 1.113,37.

Outro dado apresentado pelo balanço do CAGED mostra que o salário de admissão dos homens do Piauí teve um leve crescimento no primeiro semestre de 2017, em média R$ 1,41 em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o salário das mulheres caiu R$ 9,26.

Andrê Nascimento e Nayara Felizardo