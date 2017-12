Governo do Piauí divulga tabela de pagamento dos servidores em 2018

A equipe econômica do Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (20) o calendário de pagamento dos servidores públicos para o ano de 2018.

O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, ressaltou que o cumprimento da tabela continua sendo uma prioridade na gestão de Wellington Dias (PT), e afirmou que o Piauí conseguiu superar as adversidades na economia graças ao contingenciamento de despesas, realizado pela Sefaz com a ajuda da Secretaria de Administração e da Secretaria de Planejamento.

Além de Fonteles, os secretários Franzé Silva, da Sead, e Antonio Neto, da Seplan, também participaram da coletiva de imprensa realizada nesta manhã, para divulgação do calendário de 2018.

Equipe econômica comemora incremento na arrecadação e secretário promete regularizar pagamentos a fornecedores (Foto: Ithyara Borges / O DIA)

Fonteles ressaltou que houve uma queda drástica no montante proveniente do programa de repatriação de recursos não declarados no exterior. Além disso, acrescenta o secretário, o Governo do Estado enfrentou dificuldades para "destravar" as operações de crédito.

"Mesmo com esse cenário adverso, a receita própria reagiu. O contingenciamento de recursos, feito pela Secretaria de Fazenda e pela Secretaria de Administração, foi o que permitiu nós garantirmos essa tabela de pagamento. Foi um desafio muito grande, mas nós conseguimos honrar fielmente o cumprimento da tabela de 2017. E a tabela de 2018 setá no mesmo formato da deste ano, com a mesma quantidade de faixas salariais, iniciando com as menores nos dias 28 ou 29, dependendo do mês, e se estendendo até o oitavo ou nono dia útil do mês subsequente, para as maiores faixas", ressaltou Fonteles.

O secretário reconheceu que o Governo está inadimplente com alguns fornecedores, mas assegurou que o esforço da equipe econômica agora será no sentido de regularizar os pagamentos atrasados.

Arrecadação própria do Piauí cresce 25% em dezembro

O secretário de Fazenda também destacou o incremento de 25% na arrecadação própria do estado em dezembro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo Rafael Fonteles, o combate à sonegação feito pela Sefaz, o Programa de Refinanciamento (Refis) e a discreta recuperação da economia do país foram os principais fatores que contribuíram para esse incremento.

Cícero Portela e Ithyara Borges