Google libera criação gratuita de sites para micro e pequenas empresas

O Google expandiu nesta quarta-feira (29) seu programa para micro e pequenas empresas, que passou a permitir que essas companhias criem páginas na internet gratuitamente e puliquem informações sobre o negócio que apareçam diretamente nos resultados da busca.

As duas novas funções foram adicionadas ao Google Meu Negócio, uma plataforma que reúne informações sobre um estabelecimento comercial para apresentá-las tanto na ferramenta de pesquisas na internet quanto no serviço de mapas.

O intuito do Google ao criar uma presença digital para PMEs é ampliar o possível mercado consumidor de seus produtos de publicidade. Tanto é que uma das áreas do Meu Negócio é chamada de Adwords Express, que replica de forma simplificada a contratação de anúncios na ferramenta de buscas do Google.

Funcionária do Google cria site com a nova função da plataforma Meu Negócio, voltada para micro, pequenas e médias empresas. (Foto: Divulgação/Google)



A partir de agora, a criação de sites será uma nova opção do Meu Negócio. Todos essas páginas são terminadas com “negocio.site”. Ou seja, podem ser “loja-qualquer.negocio.site”, por exemplo. A hospedagem das páginas é gratuita porque o domínio pertence ao Google.

As informações listadas nos novos sites são tiradas do cadastro que as empresas têm de preencher para participar do Google Meu Negócio.

Para acessar essa plataforma, basta ter uma conta Google. O cadastro de todo novo estabelecimento é checado para que as informações online sejam verdadeiras. Os dados exibidos são:

- horário de funcionamento;

- telefone para contato;

- endereço;

- fotos.

Durante o anúncio da novidade, o site de uma loja de salgados foi criado em alguns minutos. “As pessoas escolhem um domínio e em 10 minutos conseguem seu site”, diz Luiz Guilherme Brandão, gerente de produtos de marketing do Google.

Essa nova função começou a ser testada de forma restrita em março deste ano, mas agora é aberta a todo mundo. Desde então, mais de 150 mil sites foram criados só no Brasil.

A outra ferramenta incluída no Meu Negócio é a possibilidade de as PMEs publicarem posts, que serão exibidos na busca do Google. Podem ser novidades sobre o negócio, ofertas de produtos ou promoções. Na prática, essas publicações podem funcionar como anúncios gratuitos.

Segundo Suzana Ayarza, diretora de marketing do Google, a presença de um estabelecimento comercial na internet aumenta a chance de consumidores chegarem até ele. Um pesquisa da própria empresa apontou que 90% dos consumidores fazem buscas na internet quando querem comprar. Eles pesquisam:

- preço;

- informações do produto;

- lojas que oferecem o item desejado.

Ainda de acordo com a pesquisa, mais da metade dos consumidores online ouvidos disse que confia mais em empresas que possuem um site.

