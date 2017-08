Filipinas suspendem compras de carne do Brasil por preocupação sanitária

As Filipinas suspenderam as importações de carne do Brasil em razão de preocupações sanitárias, na esteira da decisão tomada em junho pelos Estados Unidos de proibir a compra de carne bovina in natura brasileira, depois que vários carregamentos do produto não passaram no controle de qualidade norte-americano.

O secretário de Agricultura filipino, Emmanuel Piñol, disse que uma "equipe de segurança alimentar" irá ao Brasil no dia 26 de julho para inspecionar indústrias exportadoras de carnes.

O Brasil, maior exportador global de carne bovina e de frango, responde por 6% das importações filipinas de carne, segundo a imprensa local.

"Isso envolve a saúde dos consumidores filipinos e nós não podemos tomar esse risco", afirmou Piñol à Reuters.

As Filipinas são um importador menor do produto brasileiro, de acordo com dados da Abiec, associação de exportadores.

De janeiro a maio, as Filipinas compraram o equivalente a 20,8 milhões de dólares de carne bovina do Brasil, que exportou para todos os destinos no período produtos avaliados em 2,6 bilhões de dólares.

A suspensão filipina acontece após um embargo provisório instituído à carne bovina in natura do Brasil pelos Estados Unidos, em função de alegados problemas sanitários.

G1