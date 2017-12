Fiat faz recall de 6.537 veículos Jeep Renegade por problemas na seta

A Fiat convocou nesta sexta-feira (1) 6.537 proprietários de veículos Jeep Renegade para que realizem um ajuste no software responsável pelo comando da chave de seta dos veículos.

Todos os proprietários de carros modelos 2016 a 2018, com números de chassis (não sequenciais) 988611101GK101234 a 98861115YJK140582 devem fazer a atualização no software do carro.

Para isso, é preciso agendar atendimento em uma concessionária da marca, a partir da próxima segunda-feira (4).

No comunicado, a empresa informa ter detectado eventual falha do referido componente que poderá acarretar o não funcionamento das luzes das setas de direção sem a ciência do condutor, aumentando o risco de acidente, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros.

Os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelo defeito apontado poderão solicitar, por meio do Judiciário, reparação por danos morais e patrimoniais, eventualmente sofridos, informa em nota o Procon-SP.

Folhapress