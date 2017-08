Executivo americano John Rodgerson será o novo presidente da Azul

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira (24) a troca de seu presidente. O executivo Antonoaldo Neves deixa a presidência da empresa e será substuído pelo americano John Rodgerson, um dos fundadores da companhia aérea e até então diretor financeiro e de relações com investidores.

Neves passa a ocupar um assento no conselho da aérea portuguesa TAP, empresa aérea que também é controlada por David Neeleman.

Segundo o comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o empresário David Neeleman, controlador da Azul, continuará no cargo de presidente do Conselho de Administração, "dedicando-se às decisões estratégicas da companhia e contribuindo com sua experiência no mercado de aviação".

A empresa listada na bolsa de valores é a Azul S.A., uma holding que controla a Azul Linhas Aéreas. Formalmente, David Neeleman era presidente da Azul S.A. e presidente do conselho da empresa. A CVM não permite que a mesma pessoa seja presidente da empresa aberta e presidente do conselho.

A Azul esclareceu que aproveitou a mudança na gestão para resolver essa questão. Na reestruturação, Rodgerson assumirá a presidência da Azul S.A., no lugar de Neeleman. Enquanto Neeleman terá o cargo de presidente da Azul Linhas Aéreas. Mas, na prática, quem vai comandar a empresa aérea é Rodgerson, assumindo o papel de Antonoaldo Neves.

Novo presidente

Rodgerson ingressou na Azul em 2008 e ajudou a elaborar o plano de negócios original da empresa. Segundo a aérea, o executivo também atuou de forma decisiva no levantamento de capital da companhia nos últimos nove anos, que culminou em abril deste ano no processo de abertura de capital no Brasil e nos EUA.

Rodgerson é homem de confiança de David Neeleman e um dos acionistas da companhia. Eles já tinham trabalhados juntos na JetBlue, empresa aérea americana fundada por David Neeleman no fim dos anos 90.

Antes de ingressar na Azul, Rodgerson foi diretor de Planejamento e Análise Financeira da JetBlue Airways, entre 2003 e 2008. Anteriormente, trabalhou para a IBM Global Services entre 2001 e 2003. O executivo é formado em Finanças pela Brigham Young University.

"John é um de nossos fundadores e um líder extremamente qualificado para assumir essa posição. Ele teve papel decisivo na criação da nossa cultura e foi responsável por levantar o capital necessário para construir nossa companhia”, diz David Neeleman, fundador e presidente do Conselho da Azul. “Ele ficará responsável por manter a companhia entre as mais eficientes do mundo, além de oferecer a melhor experiência de viagem aos nossos clientes”, afirma Neeleman, em comunicado.

Antonoaldo Neves, por sua vez, assumiu a presidência da Azul em janeiro de 2014. Antes disso, Neves liderou a integração da Azul com a Trip em 2012, quando era sócio da consultoria Mckinsey & Company. Neves substituiu o próprio David Neeleman na presidência da Azul.

Novo vice-presidente

Em substituição a Rodgerson, Alex Malfitani, que também integra o grupo de executivos fundadores, será o novo vice-presidente de Finanças (CFO), informou o Azul.

Malfitani, que também iniciou na companhia em 2008 e assume a vice-presidência de Finanças, atuou à frente da Tesouraria, do Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores na Azul. Nos últimos três anos, ele comandou o programa de vantagens TudoAzul, posição que acumulará interinamente com seu novo cargo, informou a empresa em comunicado.

G1