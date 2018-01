Estudo mostra que 60% dos jovens pensam e pretendem empreender

Trabalhar com aquilo que gosta, defendendo os valores que acredita e colher os melhores resultados depois é o sonho de muitos jovens que frequentam algum curso de educação empreendedora. E quem nunca teve o sonho de começar o próprio negócio? Estudo realizado pela consultoria Trendsity, encomendado pela Arcos Dorados, detentora dos direitos de franquia do McDonald´s no Brasil e outros 19 países e territórios, constatou que seis em cada 10 jovens latino-americanos se vê como empreendedor nos próximos 10 anos. Em Teresina, essa realidade é constada no dia a dia, com jovens a partir dos 16 anos buscando uma formação e as ferramentas necessárias para os primeiros passos de como iniciar na área do empreendedorismo.



SEBRAE tem investido em disseminar noções de empreendedorismo entre jovens estudantes do ensino fundamental, médio e superior. Foto: Elias Fontenele/ODIA

Dissiminar o empreendedorismo entre jovens estudantes de ensino fundamental, médio e superior é uma proposta do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Brasil. No Piauí, em Teresina, por exemplo, essas ações estão em andamento há quatro anos, parceria que envolve escolas, segundo explica Erika Lopes, gerente de Educação do Sebrae-PI. "São nove temáticas trabalhadas ao longo de nove anos com os futuros empreendedores. Cada ano, uma temática. A primeira delas, o mundo das ervas aromáticas e como montar uma loja. Na sequência, temperos naturais, brinquedos ecológicos, locadora de produtos, sabores e cores, ecopapelaria, artesanato sustentável, empreendedorismo social e, por último, no nono ano, novas ideias, grandes negócios", pontua.

No projeto Despertar, por exemplo, executado pelo Sebrae para atender estudantes do ensino médio, professores são capacitados na área do empreendedorismo para serem facilitadores dos alunos na aplicação da metodologia de empreender, segundo explicou Lídia Dias, consultora de educação empreendedora. E a realização da Feira do Jovem Empreendedor, que já está no terceiro ano, os alunos participantes ver na prática como acontece a comercialização dos produtos. E no final, espera-se que eles (jovens) estejam mais comprometidos com o desenvolvimento pessoal e profissional.

Ainda de acordo com Erika Lopes, todos os projetos na área do empreendedorismo do Sebrae é para instigar e fomentar o empreendedorismo nesses jovens, prepará-los para o mercado de trabalho. Nesses quatros anos, diz ela, já foram mais de 15 mil jovens estudantes capacitados, alguns deles já atuando no mercado com algum tipo de negócio. "Há até professores que trabalham o empreendedorismo com alunos que terminam virando empreendedor, montando o seu próprio negócio", ressalta a gerenda de Educação do Sebrae, acrescentando que o desafio é fomentar o ingresso dos estudantes de nível fundamental, médio e superior no mundo empresarial, isso por meio de uma plataforma de caráter educacional, focada no empreendedorismo.

Luiz Carlos de Oliveira - Jornal O DIA