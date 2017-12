Estudante desenvolve filtro que refrigera água usando energia solar

Um estudante de engenharia de energias renováveis da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, desenvolveu um filtro e refrigerador de água que utiliza apenas energia solar. Nickson Eduardo levou dois anos para conseguir fazer o projeto funcionar e ele foi idealizado para auxiliar comunidades ribeirinhas, indígenas e do Sertão paraibano, onde o abastecimento e obtenção de água potável são mais difíceis.

Para fazer o filtro e o refrigerador funcionarem, Nickson conta que uma placa solar de 60 centímetros por 20 centímetros consegue fazer o equipamento funcionar por 24 horas, apenas com 4 ou 5 horas de Sol por dia.

Projeto da UFPB levou dois anos para sair do papel e vai ser implementado no Campus para teste (Foto: Reprodução/TV Cabo Branco)

O diretor de pós-graduação Reinaldo Lucena, orientador do estudante, diz que um filtro com a mesma estrutura vai ser implementado no Campus I da UFPB para comprovar a eficiência da invenção.

G1