Embraer tem lucro líquido de R$ 192,7 milhões no 2º trimestre

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer teve lucro líquido de R$ 192,7 milhões no segundo trimestre, ante prejuízo de R$ 337,3 milhões no mesmo período de 2016.

No primeiro trimestre, o lucro líquido foi de R$ 327,6 milhões.

A empresa apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 822,9 milhões entre abril e junho, ante resultado negativo de R$ 182,7 milhões no segundo trimestre de 2016, informou nesta sexta-feira (28).

A receita líquida teve crescimento de 19% em comparação ao mesmo período do ano anterior e atingiu R$ 5,696 bilhões no 2º trimestre, com crescimento significativo nos três segmentos de negócio (aviação comercial, aviação executiva e defesa e segurança), segundo a empresa.



Embraer Legacy 450 (Foto: Divulgação/Embraer)



A Embraer gerou R$ 739,9 milhões de fluxo de caixa livre ajustado durante o 2º trimestre, que no 1º semestre foi de R$ 92,6 milhões.

A dívida líquida da companhia diminuiu para R$ 2,188 bilhões no final do 2º trimestre, em comparação aos R$ 2,553 bilhões ao final do 1º trimestre.

No 2º trimestre, o endividamento subiu R$ 348,8 milhões e totalizou R$ 13,934 bilhões, comparado aos R$ 13,585 bilhões do trimestre anterior. A dívida de longo prazo totalizou R$ 12,927 bilhões, enquanto a dívida de curto prazo foi de R$ 1,006 bilhão. O aumento na dívida de longo prazo está relacionado à variação cambial ocorrida no período, segundo a empresa.

No 2º trimestre, a Embraer entregou 35 aeronaves comerciais e 24 executivas (16 jatos leves e oito grandes), representando crescimento em relação às entregas do 2º trimestre de 2016, de 26 aeronaves comerciais e 26 executivas (23 jatos leves e três grandes).

A Embraer ainda reiterou todas as estimativas financeiras e de entregas para 2017.

G1