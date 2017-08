Dona da John John fecha 26 lojas e 2 fábricas para retomar lucro

Restoque, dona das marcas Dudalina, Le Lis Blanc e John John, está no meio de um plano de corte de custos para ganhar eficiência. No primeiro semestre, a empresa fechou 26 lojas, duas fábricas e reduziu 277 cargos administrativos, segundo informações divulgadas em seu balanço financeiro.

"A companhia passou de uma base de 327 lojas ao final de 2016 para 301 ao final do 2T17, seguindo seu plano de conferir maior eficiência ao varejo, com foco em maior produtividade da base existente de lojas, no ganho de rentabilidade e na geração de caixa", disse a empresa no relatório de divulgação dos resultados.

O objetivo da companhia é aumentar a produtividade por metro quadrado. Com essas mudanças, a empresa disse que esse indicador melhorou 28,2% no período.

Com as mudanças, a empresa teve um lucro de R$ 8,2 milhões no segundo trimestre. O resultado ocorre após sete trimestres consecutivos de perdas.

G1