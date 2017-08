Dólar sobe ante real com cautela antes de anúncio de meta fiscal maior

dólar opera em alta em relação ao real nesta segunda-feira (14), chegando a bater R$ 3,20 durante a sessão, com os investidores assumindo posições mais defensivas antes de o governo brasileiro anunciar novas e maiores metas fiscais para 2017 e 2018, segundo a Reuters.

Às 14h00, a moeda norte-americana avançava 0,31%, vendida a R$ 3,1842, depois de ir a R$ 3,2065 na máxima desta sessão, segundo a Reuters.

Posições mais defensivas podem englobar tanto queda na oferta quanto aumento da demanda pela moeda, o que faz com que o valor do dólar suba, já que investidores acabam procurando a moeda norte-americana por segurança em meio às incertezas no cenário local.

"Esse aumento do déficit (primário) tira um pouco da credibilidade da equipe econômica", afirmou à Reuters o operador da Advanced Corretora, Alessandro Faganello.



Foto: Fernanda Carvalho/ Fotos Públicas



O governo anunciará nova meta de déficit primário de R$ 159 bilhões para 2017 e 2018 nesta segunda-feira, sem aumento de impostos, disse mais cedo à Reuters uma importante fonte palaciana. Esse é praticamente o mesmo rombo obtido em 2016, buscando sinalizar que pelo menos a trajetória das contas públicas não vai piorar.

No mercado, havia temores de que o Brasil possa ser rebaixado mais uma vez pelas agências de classificação de risco por conta da situação fiscal, o que tenderia a espantar investidores estrangeiros.

Por isso a queda-de-braço foi intensa dentro do governo para tentar fechar as contas, com parte do Planalto alinhada com o Ministério do Planejamento no intuito de promover a mudança das metas, em meio ao cenário político mais delicado, com o presidente Michel Temer tendo de buscar apoio no Congresso Nacional para dar andamento às reformas, como a da Previdência.

Mas o Ministério da Fazenda ainda preferia esperar mais para manter a mensagem de maior austeridade. Temer terá outra reunião nesta segunda-feira com sua equipe econômica e política antes de anunciar as alterações.

Os investidores também trabalhavam de olho no cenário externo nesta sessão, onde o dólar subia ante uma cesta de moedas, com expectativas de alta dos juros nos Estados Unidos recuando após dados de inflação fracos.

Última sessão

Na sexta-feira, a moeda norte-americana caiu 0,05%, fechando a R$ 3,1741 na venda. Na semana, a alta foi de 1,56%.

G1