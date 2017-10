Dólar sobe ante o real com cena política mais sensível

O dólar avançava frente ao real nesta segunda-feira, com a cena política interna voltando ao centro das atenções dos mercados na semana em que os deputados iniciam debates e votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados.



Às 9:55, o dólar avançava 0,30 por cento, a 3,1587 reais na venda, depois de fechar a semana passada com queda acumulada de 0,30 por cento. O dólar futuro subia cerca de 0,35 por cento.

“O noticiário político dos últimos dias não foi muito favorável para o governo”, afirmou a Guide Investimentos por meio de nota. “Tudo indica que, desta vez, Temer terá mais dificuldade, ou melhor, menos votos favoráveis a ele, para enterrar a denúncia”, acrescentou.

A semana começou com uma polêmica entre Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um dia antes de a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa iniciar o processo de discussão para votação de parecer sobre a segunda denúncia contra Temer.

A divulgação dos vídeos da delação do empresário Lúcio Funaro com acusações contra Temer abriu uma crise entre a defesa do presidente da República e Maia, uma vez que foram tornados públicos pelo site da Casa Legislativa.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas enquanto o euro recuava frente a moeda norte-americana diante de realização de lucros depois de registrar o maior avanço semanal em um mês, embora os mercados estejam receosos em desvalorizar mais a moeda única antes da reunião da política monetária do Banco Central Europeu na próxima semana.

Exame