Dólar fecha em queda após Câmara barrar denúncia sobre Temer

O dólar fechou em queda nesta quinta-feira (3) de 0,2%, cotado em R$ 3,1136. A pregão foi marcado por oscliações na cotação da moeda, após o presidente Michel Temer ter conseguido na noite anterior barrar na Câmara dos Deputados o andamento da denúncia contra ele por crime de corrupção passiva por maioria absoluta.

Apesar do resultado favorável ao governo, o mercado ainda tem dúvidas sobre a capacidade política do governo de aprovar as reformas da Previdência.

Os 263 votos favoráveis ao governo são insuficientes para garantir a aprovação da reforma da Previdência, considerada essencial pelos agentes econômicos para colocar as contas públicas do país em ordem. A reforma precisa de 308 votos por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição.

"Nem tanto ao mar, nem tanto à terra", escreveu a corretora Guide em relatório. "É difícil interpretar estes números como sinal inequívoco de que Temer conseguirá aprovar novas reformas no Congresso", acrescentou.

O governo agora vai se voltar novamente para a agenda econômica, sobretudo com a Previdência e a simplificação tributária, após a demonstração de força política na vépera, conquistada em meio à intensa liberação de verbas por meio de emendas parlamentares.

Mas o movimento não será dos mais fáceis. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu depois da votação que a base seja reorganizada para retomar a discussão da reforma da Previdência.

O mercado também ficará de olho porque outras denúncias contra o Temer podem surgir, já que o presidente também é investigado por crimes de obstrução de Justiça e organização criminosa.

"Ainda assim, a possibilidade de avanços na reforma da Previdência, em vista ao placar largo em favor do presidente, é maior neste momento e a pretensa estabilidade política que se segue pode incrementar os índices de confiança como um todo", afirmou o economista-chefe da corretora Infinity, Jason Vieira, em nota.

Sessão anterior

O dólar fechou em queda de 0,2% na véspera, a R$ 3,1197 na venda. Na semana, o dólar acumula queda de 0,48%. No mês, há leve alta de 0,04% e no ano, recuo de 4% sobre o real.

G1