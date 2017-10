Dólar fecha em alta nesta segunda-feira, de olho na política

O dólar fechou em alta frente ao real nesta segunda-feira (16), com o mercado acompanhando o desdobramento das delações do doleiro Lúcio Funaro que citam o presidente Michel Temer e outros políticos, entre eles ministros e ex-ministros.

A moeda norte-americana terminou a sessão em valorização de 0,75%, vendida a R$ 3,1727. Veja a cotação do dólar hoje.

"O noticiário político dos últimos dias não foi muito favorável para o governo", afirmou a Guide Investimentos por meio de nota, segundo a Reuters. "Tudo indica que, desta vez, Temer terá mais dificuldade, ou melhor, menos votos favoráveis a ele, para enterrar a denúncia", acrescentou.

A semana começou com uma polêmica entre Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um dia antes de a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa iniciar o processo de discussão para votação de parecer sobre a segunda denúncia contra Temer.

A divulgação dos vídeos da delação do empresário Lúcio Funaro com acusações contra Temer abriu uma crise entre a defesa do presidente da República e Maia, uma vez que foram tornados públicos pelo site da Casa Legislativa.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas enquanto o euro recuava frente a moeda norte-americana diante de realização de lucros depois de registrar o maior avanço semanal em um mês, embora os mercados estejam receosos em desvalorizar mais a moeda única antes da reunião da política monetária do Banco Central Europeu na próxima semana.

Última sessão

Na sexta-feira (13), último pregão da moeda, o dólar fechou em queda frente ao real, seguindo o mercado externo após divulgação de inflação dos Estados Unidos mais fraca do que o esperado em setembro, aliviando temores de que o banco central do país possa elevar os juros mais do que o esperado.

O dólar recuou 0,66%, a R$ 3,1491. Na semana passada, a moeda acumulou queda de 0,3%.

