Dólar acompanha exterior e recua ante real com expectativa por ata do Fed

O dólar recuava ante o real nesta terça-feira, acompanhando a trajetória da moeda no exterior à espera da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve em busca de pistas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. Às 10:03, o dólar recuava 0,46 por cento, a 3,1711 reais na venda, depois de subir 0,86 por cento na véspera, a 3,1859 reais. O dólar futuro tinha queda de 0,63 por cento.



"A (chair do Fed, Janet) Yellen não tem trazido surpresas para o mercado. Os movimentos geralmente acontecem da forma como eles comunicam", disse o analista-chefe da Rico Investimentos, Roberto Indech, dizendo ser muito provável um aumento dos juros nos Estados Unidos em dezembro.

As apostas precificadas na última semana no mercado de juros futuros nos EUA estavam em torno de 90 por cento para uma alta da taxa em dezembro, o que pode atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outros mercados, como o brasileiro.

Esse movimento ganhou força depois da comunicação de Yellen de que um novo aumento de juros no país se justificaria mesmo sem a inflação ter atingido a meta de 2 por cento, e agora os investidores vão se debruçar sobre o conteúdo da ata do último encontro do Fed para consolidar de vez suas apostas.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas e também ante divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e os pesos chileno e mexicano.

Internamente, os investidores estavam à espera da apresentação do parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.





