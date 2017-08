Dinheiro depositado para pessoas falecidas deverá voltar para o governo

Medida provisória que entra em vigor nesta terça-feira (25) determina a restituição de valores que foram creditados a pessoas falecidas em instituições financeiras por órgãos públicos.

A devolução do dinheiro deverá ser feita mesmo que o crédito tenha sido efetuado antes da entrada em vigor da medida provisória. A MP não vale para os beneficiários do Programa Bolsa Família nem para créditos efetuados antes do óbito.

Segundo a MP, o órgão público deverá informar à instituição financeira o valor monetário exato a ser restituído. O cálculo para restituição do valor considerará a proporcionalidade dos valores pagos referentes ao período posterior ao falecimento do beneficiário.

Para obter a devolução, o órgão público deverá comprovar à instituição financeira o óbito por meio de documentos como original da certidão de óbito, comunicação eletrônica remetida pelo cartório ou informação relativa ao óbito prestada por órgão integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) ou INSS.

Ao receber o requerimento de restituição do órgão, a instituição financeira deverá bloquear os valores de imediato e restituir ao ente público os valores bloqueados no 45º dia após o recebimento do requerimento. Em caso de comprovação pelo SUS ou INSS, a restituição deverá ser no 90º dia.

Na hipótese de não haver saldo suficiente para a restituição, inclusive em investimentos de aplicação ou resgate automático, a instituição financeira restituirá o valor disponível e comunicará a insuficiência de saldo ao órgão público.

Em caso de a instituição financeira constatar, por meio do comparecimento do beneficiário ou de prova de vida, erro no requerimento de restituição, deverá, de imediato, desbloquear os valores e comunicar o desbloqueio ao órgão requerente.

