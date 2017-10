Desembolsos de empréstimos do BNDES caem 20% até setembro

Os desembolsos de empréstimos pelo BNDES somaram R$ 50 bilhões entre janeiro e setembro de 2017, queda de 20% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar da queda, o banco diz já ver sinais de retomada na demanda por crédito no país, alegando que as taxas de redução nas consultas, primeira etapa para a tomada de empréstimo, vem se reduzindo.

Até setembro, as consultas somaram R$ 75 bilhões, queda de 12% com relação aos primeiros nove meses de 2016.

Os enquadramentos, fase seguinte na análise dos pedidos chegaram a R$ 92 bilhões, 18% a menos que no ano anterior.

Entre os setores, aqueles que mostram algum sinal de recuperação são a Agropecuária, com alta de 9% nos desembolsos, e a Infraestrutura, que tem desempenho estável em relação ao ano passado.

Já a indústria, mais afetada pela crise econômica, registra queda de 49%.

Em nota, o BNDES destacou que 41,5% dos desembolsos foram destinados a micro, pequenas e médias empresas.

A linha de financiamento de capital de giro alcançou desembolsos de R$ 5 bilhões, 289% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

Folhapress