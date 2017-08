Deflação: IGP-DI tem queda de preços pelo quinto mês; agora de 0,30%

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou em todo o país deflação (queda de preços) de 0,30% em julho. Em junho, a deflação havia sido ainda mais acentuada: 0,96%. O IGP-DI, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acumula queda de preço de 2,87% no ano e de 1,42% em 12 meses.

Entre os subíndices que compõem o IGP-DI, apenas o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, registrou deflação, ainda que mais moderada do que no mês anterior. O indicador teve taxa de -0,67% em julho, ante uma taxa de -1,53% no mês anterior.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de uma deflação de 0,32% em junho para uma inflação de 0,38% em julho. Já a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção caiu de 0,93% em junho para 0,30% em julho.

O IGP-DI é calculado com base em preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês de referência.

Em junho, a deflação havia sido ainda mais acentuada: 0,96% (Foto: Agência Brasil)



Agência BrasilKleber SampaioVitor Abdala