David Neeleman renuncia à presidência da Azul; John Rodgerson assume

A companhia aérea Azul comunicou nesta segunda-feira (24) que seu diretor-presidente, David Neeleman, renunciou ao cargo. Em seu lugar, assumirá o posto o executivo John Rodgerson, um dos fundadores da empresa e até então diretor financeiro e de relações com investidores.

Segundo o comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Neeleman continuará no cargo de presidente do Conselho de Administração, "dedicando-se às decisões estratégicas da companhia e contribuindo com sua experiência no mercado de aviação".

Alex Malfitani, que também integra o grupo de executivos fundadores, será o novo vice-presidente de Finanças (CFO), informou a Azul.

Novo presidente

Rodgerson ingressou na Azul em 2008 e ajudou a elaborar o plano de negócios original da empresa, destacou a Azul. Segundo a aérea, o executivo também atuou de forma decisiva no levantamento de capital da companhia nos últimos nove anos, que culminou em abril deste ano no processo de abertura de capital no Brasil e nos EUA.

O executivo John Rodgerson, novo presidente da Azul (Foto: Divulgação/Azul)

Antes de ingressar na Azul, Rodgerson foi diretor de Planejamento e Análise Financeira da JetBlue Airways, entre 2003 e 2008. Anteriormente, trabalhou para a IBM Global Services entre 2001 e 2003. O executivo é formado em Finanças pela Brigham Young University.

Antonoaldo Neves, que ocupava o cargo de presidente da Azul desde janeiro de 2014, passa a ocupar um assento no conselho da aérea portuguesa TAP. O executivo liderou a integração da Azul com a Trip em 2012, quando era sócio da consultoria Mckinsey & Company.

Malfitani, que também iniciou na companhia em 2008 e assume a vice-presidência de Finanças, atuou à frente da Tesouraria, do Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores na Azul. Nos últimos três anos, ele comandou o programa de vantagens TudoAzul, posição que acumulará interinamente com seu novo cargo, informou a empresa em comunicado.

