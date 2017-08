Crédito imobiliário cai no 1º semestre e Abecip vê 2017 no vermelho

O financiamento imobiliário com recursos da poupança caiu no primeiro semestre, refletindo a contínua fraqueza da economia brasileira, o que levou a entidade do setor a prever outro ano negativo em 2017.

O crédito para compra e construção de imóveis por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somou R$ 20,6 bilhões de janeiro a junho, queda de 9,1% em relação ao mesmo período de 2016, informou a Abecip.

Embora os números tenham apontado uma diminuição do ritmo de queda – em 2016, o recuo foi de cerca de 40% – também frustraram a Abecip, que passou a prever queda de 3,5% para o crédito imobiliário em 2017, contra previsão anterior de alta de 5%.

"A gente esperava uma recuperação já no primeiro semestre, mas isso atrasou", disse o presidente da Abecip, Gilberto de Abreu Filho.

Mantida a previsão atual, os bancos devem conceder R$ 45 bilhões pelo SBPE em 2017, o que seria o pior nível desde os R$ 40 bilhões apurados em 2008.

Financiamentos do FGTS e Selic

No conjunto, o desempenho do crédito para habitação só não será pior por causa de maiores financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que devem crescer 4,1% este ano, para cerca de R$ 72 bilhões, de acordo com a Abecip.

Para Abreu Filho, entre os fatores que devem contribuir para uma retomada das concessões de crédito pelo SBPE estão a queda da Selic e a gradual retomada dos níveis de confiança de empresários e consumidores.

"Com a Selic provavelmente caindo para um dígito, a tendência é que a caderneta de poupança volte a ter captação líquida e que outras fontes de recursos para o setor imobiliário ganhem força", disse o executivo a jornalistas.

