Consumo de petróleo terá pico até 2030 e depois terá declínio

O consumo de petróleo no mundo poderia atingir seu pico até o fim da próxima década, disse o presidente da Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, nesta quinta-feira (27). Após esse período, o consumo deve cair, com o aumento dos já que os veículos elétricos estão se tornando mais populares, prevê o executivo da Shell.

A perspectiva de um declínio no consumo de petróleo após mais de um século de crescimento, à medida que o mundo opta por queimar combustíveis mais limpos, está ganhando ritmo. Na quarta-feira, o Reino Unido anunciou planos de proibir veículos a diesel e à gasolina até 2040, seguindo uma medida semelhante da França.

"Eu acho que são anúncios muito bem-vindos, eles também são anúncios muito necessários", disse van Beurden a repórteres após a maior companhia de petróleo da Europa reportar uma alta acentuada no lucro trimestral.



No cenário mais provável projetado pela companhia anglo-holandesa, com veículos à bateria substituindo motores tradicionais de combustão, o consumo de petróleo atingirá seu pico no início da década de 2030, disse ele.

Com o uso elevado de biocombustíveis na mistura, a demanda pode atingir seu pico até o fim da década de 2020, acrescentou.

Mas, segundo o relatório, o petróleo ainda será necessário por décadas, uma vez que provavelmente continuará sendo o principal combustível para aviões, navios e caminhões pesados, disse van Beurden a repórteres.

G1