Com previsão de receita melhor, Temer libera R$ 5 bi do Orçamento

O Ministério do Planejamento anunciou nesta quarta-feira (20) o desbloqueio de R$ 5 bilhões do Orçamento deste ano. A liberação foi possível porque o governo revisou para cima sua projeção com a arrecadação em R$ 4,2 bilhões. Com essa liberação, os recursos do Orçamento, que estavam represados em R$ 24,6 bilhões, passam a ficar contingenciados em R$ 19,6 bilhões.

Do total liberado, R$ 3,7 bilhões irão para despesas de custeio e funcionamento de órgãos públicos, R$ 850 milhões para investimentos, R$ 264,3 milhões para emendas obrigatórias individuais, R$ 132,2 milhões para emendas de bancada e R$ 62,7 milhões para os Poderes Legislativo e Judiciário.

"Vamos fazer a lista de prioridades nos próximos dias. Os recursos serão destinados para pagamento de despesa de funcionamento dos órgãos, que ficaram comprimidas, pagamento da participação do Brasil em organismos internacionais, despesas dos ministérios da Defesa, Ciência e Tecnologia, Educação e Transportes", disse o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

De acordo com ele, apesar da liberação, a expectativa é que o resultado fiscal seja um pouco melhor do que o determinado pela meta.

Com o objetivo de cumprir a meta fiscal para 2017, de um deficit de R$ 159 bilhões, o governo Michel Temer fez, ao longo do ano, ajustes na programação orçamentária, com bloqueios e liberações do Orçamento.

Folhapress