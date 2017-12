Com ganho de US$ 16 mi, gamer é o youtuber mais bem pago de 2017

A "Forbes" divulga, anualmente, um ranking com os dez youtubers mais bem pagos do mundo. Na lista de 2017, divulgada na última segunda (11), o primeiro lugar ficou com o gamer Daniel Middleton, do canal DanTDM, que ganhou US$ 16 milhões (cerca de R$ 54,9 milhões) ao longo do ano.

Um dos nomes que saíram topo da lista este ano foi o sueco Felix Kjellberg, do canal PewDiePie. O youtuber ficou em primeiro lugar dois anos seguidos e em 2017 caiu para sexto, embora ainda fature US$ 12 milhões por ano (R$ 39 milhões).

Os motivos estão relacionados à declarações racistas e fascistas do influenciador, que fizeram com que ele perdesse anunciantes importantes como o Google e a Disney. Apesar disso, Kjellberg continua com 60 milhões de inscritos.

Lilly Singh é a única mulher da lista. Em décimo lugar, seu canal Superwoman tem mais de 12 milhões de inscritos e arrecadou US$ 10,5 milhões ( R$ 34,9 milhões) em 2017.

Dentre os 10 mais bem pagos também está o pequeno Ryan, do canal Ryan ToysReview. Com apenas seis anos, ele é o nono mais bem pago da lista, e ganha cerca de R$ 36,6 milhões com vídeos de "teste" de brinquedos.

