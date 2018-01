Com alta de 504% em 2017, Magazine Luiza entra na carteira do Ibovespa

Após subir 504,5% em 2017, as ações da Magazine Luiza ganharam volume de negociação suficiente para que o papel passasse a integrar a carteira do Ibovespa, índice das ações mais negociadas, que vai vigorar até 4 de maio deste ano.

De acordo com informações da B3 divulgadas nesta terça (3), as ações da Magazine Luiza entram no índice ao lado dos papéis de Fleury (alta de 66,1% em 2017), Iguatemi (+ 47,7%), Sanepar (que estreou dia 22 e teve queda de 0,96% no ano) e Via Varejo (+127,6%). Nenhum papel saiu do índice.

O Ibovespa terá 64 ações de 61 empresas. A carteira que vigorou de setembro a dezembro tinha 59 papéis de 56 empresas.

O maior peso do Ibovespa segue sendo do papel ordinário -com direito a voto- do Itaú Unibanco, com 10,510%. Na carteira anterior, o peso era de 10,846%.

As ordinárias da Vale aparecem com 9,993% (tinham 9,040% antes). As preferenciais do Bradesco têm 7,830% (ante 8,485% até dezembro), Ambev terá 6,875% (era 7,039% antes) e as preferenciais da Petrobras surgem com 5,240% (contra 4,883%).

