Cerca de 27 mil piauienses não receberam o FGTS de contas inativas

Pelo menos 27 mil piauienses perderam a oportunidade de receber o dinheiro que estava em suas contas de FGTS inativas. O prazo encerrou ontem (31) e será prorrogado somente para as pessoas que comprovarem situação de doença impeditiva à locomoção ou que estejam presas em regime fechado.



De acordo com informações da assessoria de imprensa da Caixa Econômica no Piauí, 146 mil trabalhadores sacaram o FGTS das contas inativas, ou seja, 84% das pessoas que tinham direito ao benefício.

O percentual tem como base os dados consolidados até o dia 20 de julho, que é o balanço mais recente e representa cerca de 98% do valor que deveria ter sido pago. Ao todo, os piauienses sacaram R$ 151 milhões.

No dia 26 de julho, um decreto presidencial prorrogou o prazo para dois grupos de trabalhadores, que poderão solicitar o saque das contas inativas até 31 de dezembro de 2018, mediante comprovação exclusivamente nas agências da Caixa.

Em caso de doença impeditiva à locomoção, o trabalhador deverá apresentar o atestado médico, justificando a impossibilidade de comparecimento do titular da conta vinculada. Se o trabalhador estiver cumprindo pena em regime fechado, deverá apresentar certidão em nome do titular da conta do FGTS obtida junto à Vara de Execução Penal, Vara de Execução Criminal, juízo responsável pelo decreto da prisão, ou pela autoridade da unidade prisional.

Em todo o País, a Caixa pagou mais de R$ 43 bilhões para 25,37 milhões trabalhadores. A expectativa era de que R$ 43,6 bilhões fossem pagos a 30,2 milhões de pessoas. Os dados até o dia 31 de julho ainda serão consolidados.

Nayara Felizardo