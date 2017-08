Carrefour espera atingir 100 lojas de conveniência até setembro

presidente do Carrefour Brasil, Charles Desmartis, afirmou nesta sexta-feira (11) que o grupo pretende inaugurar neste 3º trimestre a 100ª loja no formato conveniência. No balanço do 2º trimestre, a companhia informou ter aberto 17 lojas da bandeira Carrefour Express no 1º semestre, encerrando junho com um total de 87 unidades.

"As aberturas de lojas serão principalmente concentradas na bandeira Atacadão, com número de novas operações em linha com os anos anterireos, e na bandeira Express, com aceleração das inaugurações no 2º semestre", disse o executivo ao comentar os resultados do 1º semestre.

Em sua primeira apresentação de resultados após a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) feita em julho, a companhia reportou um crescimento de 10,4% nas vendas brutas na comparação anual, excluindo o segmento gasolina, impulsionado sobretudo pelos investimentos em expansão de lojas. No conceito mesmas lojas, o aumento das vendas foi de 4,5%. Já o lucro líquido caiu 3,4% no 2º trimestre, para R$ 299 milhões.

O grupo terminou junho com 588 lojas no Brasil, incluindo atacado, hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, drogarias e postos de gasolina. Em 12 meses, foram inauguradas 65 novas lojas.

O Carrefour informou que os investimentos no 2º semestre no Brasil somaram R$ 507 milhões, uma alta de 20,5% sobre o mesmo período do ano anterior, dos quais 42% foi gasto em abertura de novas lojas e 29% em reformas.

Apesar da forte expansão no segmento de lojas de conveniência, a bandeira Atacadão continua sendo a principal operação do grupo no Brasil, representando mais de 65% da receita bruta.



Comércio eletrônico

O Carrefour anunciou também que planeja lançar no 3º trimestre uma operação de comércio eletrônico de alimentos, "operada inicialmente em São Paulo", além de um programa de ofertas e descontos personalizados para clientes, seguindo movimento já em execção pelo grupo rival Pão de Açúcar.

Segundo a companhia, a abertura de capital na bolsa brasileira permitiu uma redução em R$ 3 bilhões da dívida financeira do Carrefour Brasil, para R$ 3,1 bilhões. Com a ofetra de ações, o grupo levantou R$ 5,1 bilhões, no maior IPO do Brasil desde 2013.

G1