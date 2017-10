Cade diz que compra da XP pelo Itaú é 'complexa' e pode estender análise

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) divulgou nesta segunda-feira (16) considerar "complexa" a compra, pelo Itaú, de 49,9% da XP Investimentos, a maior corretora do país, o que pode resultar na ampliação do prazo estabelecido em lei para a análise do ato de concentração econômica.

Em despacho publicado no "Diário Oficial da União", o Cade solicita ao Itaú e à XP "a apresentação das eficiências econômicas geradas pela operação", além de informações adicionais para análise da operação.

O Cade é vinculado ao Ministério da Justiça e é responsável por zelar pela livre concorrência.

Foto: Divulgação/Itaú

A Lei 12.539/2011 estabelece prazo de 240 dias para análise de atos de concentração econômica. O prazo para julgamento do processo pode ser dilatado em até 90 dias caso a operação seja declarada "complexa". No despacho dessa segunda, o Cade diz que pode prorrogar o prazo, mas considera que a medida ainda não é necessária.

O Itaú anunciou em maio o acordo para a compra, por R$ 5,7 bilhões, de 49,9% da XP. O negócio envolve a injeção de R$ 600 milhões na corretora e prevê que a participação do Itaú na corretora cresça nos próximos anos, até chegar a 75%.

O banco comprometeu-se a comprar uma fatia adicional de 12,5% em 2020 e outra de 12,5% em 2022.

Os sócios da XP manterão, contudo, a maior parte das ações com direito a voto (50,1%) e terão controle sobre a gestão. O fundador e principal acionista individual, Guilherme Benchimol, seguirá à frente do negócio.

Criada em 2001 em Porto Alegre, a XP, que em março tinha R$ 69 bilhões em ativos sob sua gestão, ganhou mercado ao se apresentar como alternativa aos bancos: uma plataforma independente que oferece todo tipo investimento -os bancos de varejo privilegiam produtos próprios.

A XP comprou rivais e contou com a ajuda da popularização da internet e dos smartphones, que tornou transações mais fáceis e baratas.

Folhapress