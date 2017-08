Burger King provoca Outback em comercial de novo lanche

A rede de lanchonetes Burger King lançou um comercial nesta quinta-feira que provoca a cadeia de restaurantes Outback. O anúncio divulga dois lanches de costela suína, que começaram a ser vendidos na última semana. O Burger King critica o tempo de espera nas filas do concorrente, famoso por seu prato de costela suína assada com molho barbecue, sem citar a marca diretamente (veja o vídeo ao final da notícia).

No vídeo, produtores do Burger King colocam sorrateiramente pagers modificados próximo a clientes que aguardam mesas em um shopping center. O dispositivo é parecido com o que o Outback usa para gerenciar sua fila de espera, mas permite que um operador converse com as pessoas à distância.

Do aparelho, então, sai uma voz conversando com os clientes, perguntando se estavam esperando muito tempo na fila e se gostavam de costela. Em seguida, faz a oferta para que experimentem o lanche em uma loja do Burger King.

Outro Lado

Procurado pela reportagem de VEJA, o Outback não se pronunciou até o momento.









Veja Online