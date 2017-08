Brasileiros já pagaram R$ 1,3 trilhão em impostos em 2017

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 1,3 trilhão por volta de 13h30 desta terça-feira (8), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No ano passado, o mesmo montante foi registrado somente em 30 de agosto, o que revela crescimento da arrecadação tributária.

A marca de R$ 1,3 trilhão equivale ao montante pago em impostos, taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do ano. O dinheiro é destinado à União, aos estados e aos municípios.

Na avaliação do presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, esse avanço já reflete, possivelmente, a elevação do PIS e da Cofins sobre os combustíveis, além da inflação do período. “Conclusão: o rombo no bolso dos consumidores está cada vez maior”.

Por outro lado, ele destaca o lado bom do crescimento do bolo tributário: ele também resulta da reação de setores como o comércio atacadista e o automotivo, que têm apresentado expansão nos últimos 12 meses. “O comportamento da arrecadação sinaliza que, embora lentamente, a economia brasileira está no caminho da recuperação”, diz.

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista.

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br). Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), é possível acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando em impostos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.

G1