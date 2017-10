Brasil vai rediscutir a suspensão da importação de leite uruguaio

O governo brasileiro enviará uma missão na próxima segunda-feira (16) ao Uruguai para reavaliar a suspensão da importação de leite do país vizinho, informou o Palácio do Planalto.

Na última terça (10), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou a suspensão das licenças de importação do leite uruguaio. Segundo ele, a medida foi adotada para apurar a origem do produto.

A suspensão seria revertida apenas se comprovado que 100% do leite exportado ao Brasil é produzido de fato no Uruguai. Existe a dúvida sobre a procedência do produto, que teria origem em outros países, passando pelo Uruguai e sendo vendido ao Brasil em seguida. O governo uruguaio nega que o país importe leite para depois revendê-lo.

Blairo Maggi anunciou a suspensão das licenças após reunião com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que pressionaram para barrar a importação do produto uruguaio.

“Setores organizados, produtores, sindicatos, associações, federações, todos reclamam muito da quantidade de leite importado do país e alegam que a produção deles seria insuficiente para exportar a quantidade que tem chegado ao Brasil”, disse o ministro em entrevista na terça.



Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Na noite desta sexta, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente Michel Temer conversou por telefone sobre o assunto com o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez.

Os dois acertaram a ida da missão brasileira ao Uruguai na segunda. Conforme o Planalto, a intenção é resolver o impasse, o que pode resultar na retomada das importações.

Também nesta sexta, Blairo Maggi e o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, tiveram reunião com Temer.

G1