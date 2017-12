BR Distribuidora sobe quase 7% na estreia no Novo Mercado

A estreia da BR Distribuidora no Novo Mercado, segmento de regras mais rígidas da Bolsa, foi a segunda melhor entre as empresas que fizeram IPOs (ofertas públicas iniciais de ações) neste ano. A maior subsidiária da Petrobras conseguiu avançar 6,7% nesta sexta (15), enquanto a Bolsa terminou o dia perto da estabilidade e o dólar recuou para R$ 3,308.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, fechou em alta de 0,25%, para 72.607 pontos. Na semana, teve queda foi de 0,17%.

No mercado cambial, o dólar comercial caiu 0,89%, para R$ 3,308. Na semana, subiu 0,36%. O dólar à vista se desvalorizou 0,90%, para R$ 3,310 –alta de 0,35% na semana.

As atenções dos investidores se detiveram na oferta inicial de ações da BR Distribuidora nesta sexta. Os papéis, que foram precificados a R$ 15, subiram 6,67%, para R$ 16.

Foi o segundo melhor desempenho de uma empresa em seu IPO -só ficou atrás das ações da resseguradora IRB Brasil, que subiram 7,53% em sua estreia na Bolsa. Até agora, a B3 teve nove IPOs no ano.

"O papel é interessante, a empresa tem uma estrutura sólida, mantém a sinergia com a Petrobras. A marca é bastante confiável e a gestão que está sendo feito é boa", diz Aldo Moniz, analista-chefe da Um Investimentos.

"Mas podemos ter volatilidade por causa da correlação com cenário político. A controladora é uma empresa estatal, não houve mudança de controle, mas há ainda influencia do governo. Na segunda (18) a gente vai ter uma movimentação mais justa, porque muita gente que entrou hoje tinha ficado de fora do IPO. É uma capitalização interessante para Petrobras e ajuda a imagem do governo", afirma.

Na cerimônia que antecedeu a estreia das ações, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que a BR Distribuidora tem "provavelmente a melhor governança" entre as companhias listadas no Novo Mercado.

No evento, o presidente da BR, Ivan de Sá, afirmou que o IPO coloca a empresa num patamar além do exigido pelo mercado. "Está num nível de governança corporativa sem igual no mercado brasileiro, é algo que nos orgulha e nos traz muita responsabilidade", afirmou.

Além da estreia da BR, os investidores também acompanharam a novela da reforma da Previdência. Após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmar o adiamento da data para fevereiro, o novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que o Palácio do Planalto vai receber reivindicações para mudanças na proposta, mas ressaltou que não há compromisso com "qualquer tipo de flexibilização".

"A gente estava com um viés bem negativo nos últimos dias. O mercado está preocupado com a reforma, e esperamos que a Bolsa mantenha os 70 mil pontos, mas não descarto uma queda para 68 mil pontos", diz Moniz.

Os leilões de linhas de transmissão também foram acompanhados pelos analistas nesta sessão, e tiveram deságio médio de 40,5%, superando o desconto do leilão realizado em abril, que foi de 36,5%.

"Teve uma agressividade forte nos deságios, ainda mais num setor importante de atividade econômica, por ser um insumo para a indústria", diz o analista-chefe da Um Investimentos.

AÇÕES

Dos 59 papéis do Ibovespa, 34 subiram, 23 caíram e duas se mantiveram inalteradas.

A maior alta foi registrada pela Estácio Participações, com avanço de 4%. A Metalúrgica Gerdau se valorizou 3,62%, e a Klabin avançou 2,82%.

Na ponta contrária, as ações da Rumo se desvalorizaram 2,07%, e a Marfrig teve baixa de 1,60%.

Os papéis da Petrobras fecharam em baixa, em dia sem direção para os preços do petróleo. As ações ordinárias, com direito a voto, perderam 1,58%, para R$ 15,56. Os papéis preferenciais recuaram 0,40%, para R$ 14,95.

A mineradora Vale viu suas ações ordinárias subirem 1,79%, para R$ 36,89.

No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco fecharam estáveis. Os papéis preferenciais do Bradesco caíram 0,40%, e os ordinários recuaram 0,26%. O Banco do Brasil subiu 0,56%, e as units -conjunto de ações- do Santander Brasil perderam 0,53%.

DÓLAR

A moeda americana ganhou força perante 19 das 31 principais divisas do mundo.

A perspectiva de aprovação da reforma tributária nos EUA ajudou a impulsionar a moeda americana nesta sessão, com a percepção de que o plano pode favorecer o crescimento da economia americana e fortalecer o dólar.

Aqui, o Banco Central vendeu os 14 mil contratos de swaps cambiais tradicionais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), para rolagem dos contratos que vencem em janeiro. Até agora, rolou o equivalente a US$ 7,7 bilhões do total de US$ 9,638 bilhões que vencem no mês que vem.

O CDS, espécie de seguro contra calote do Brasil, recuou 0,48%, para 166,5 pontos.

No mercado de juros futuros, o contratos mais negociados fecharam em baixa. O contrato para janeiro de 2018 teve leve queda de 6,895% para 6,893%. O contrato para janeiro de 2019 se manteve estável em 6,940%.

Folhapress