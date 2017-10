Bovespa recua com maior aversão a risco; Petrobras pesa

O principal índice da bolsa paulista operava no vermelho no início do pregão desta quinta-feira (19), com o cenário externo menos favorável a ativos de risco e tendo as ações da Petrobras entre as maiores pressões negativas diante da queda nos preços do petróleo.

Às 10h14, o Ibovespa caía 0,64%, a 76.099,18 pontos.

Véspera

O índice fechou em leve alta na quarta-feira (18), em movimento de ajuste após ficar no vermelho nos dois pregões anteriores, mas com investidores ainda evitando grandes apostas diante do quadro político. O Ibovespa terminou o pregão em valorização de 0,51%, a 76.591 pontos.

