BNDES tem lucro líquido de R$ 1,34 bilhão no 1º semestre

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) registrou um lucro líquido de R$ 1,34 bilhão no primeiro semestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 2,17 bilhões em igual período de 2016, informou o banco nesta segunda-feira (14).

O resultado bruto do banco com participações societárias foi positivo em R$ 1,42 bilhão no período, resultado melhor frente a perda de R$ 4,92 bilhões no primeiro semestre de 2016.

"A redução de 92,7% com perdas em investimentos e o maior retorno proporcionado pela carteira de renda variável... Foram as principais contribuições do resultado de participações societárias", acrescentou o BNDES em comunicado.

O banco decidiu ainda que fará no segundo semestre deste ano cálculos para verificação do valor recuperável -o chamado teste de impairment - dos papéis da JBS, "devido à grande volatilidade no valor das ações da empresa".

Folhapress