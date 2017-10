BNDES não comprará 'ativos ruins' da Caixa, diz ministro do planejamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que o BNDES não comprará "ativos ruins" da Caixa, como forma de injetar recursos no banco estatal. A operação de venda de ativos de infraestrutura da Caixa para o BNDES é uma das formas estudadas pela equipe econômica para capitalizar o banco, que pede ao governo (seu único acionista) recursos para continuar emprestando sem baixar os limites de segurança bancária.

Fontes do governo afirmam que a Caixa vem pedindo recursos, mas o Tesouro Nacional alega que não há disponibilidade para capitalizar o banco. Por isso, medidas alternativas estão em estudo.

Como o BNDES tem recursos excessivos, resultado de empréstimos tomados do Tesouro no passado, poderia assumir parte dos ativos da Caixa e, com isso, desafogar o banco para seguir emprestando focado no crédito habitacional.

A operação também faz sentido do ponto de vista operacional dos bancos, com o BNDES fechando o foco na infraestrutura e a Caixa, por sua vez, em empréstimos habitacionais.

Oliveira afirmou, contudo, que a operação não envolverá ativos considerados ruins.

"O BNDES não pode comprar ativos ruins. Se ele fizer alguma coisa, será com ativos bons", afirmou.

"É uma operação entre os bancos e a gente não tem interferência. Não sei se os bancos estão discutindo esse tipo de operação, mas posso assegurar que sempre será feito com ativos de boa qualidade, se for o caso", acrescentou Oliveira.

O ministro participou de audiência pública sobre o teto de gastos públicos no TCU (Tribunal de Contas da União).

Folhapress