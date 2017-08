Bandeira vermelha aumenta contas de energia elétrica a partir deste mês

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil (02/07/2015)

A conta de luz deve chegar mais cara aos usuários a partir deste mês, isto por conta da bandeira tarifária estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com a mudança, passa a valer a bandeira vermelha, o que acrescenta R$ 3 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e representa reajuste de 5%.

No mês de passado, a bandeira foi amarela, ou seja, a população pagou R$ 2 a mais para cada 100 kWh. Também existe a bandeira verde, que não possui valores adicionais na conta de luz. Já a bandeira vermelha possui dois modos de cobrança, em que os patamares 1 e 2 representam acréscimo de R$ 3 e R$ 3,50 a cada 100 kWh, respectivamente. O sistema de bandeiras tarifárias é atualizado mensalmente pela Aneel de acordo com a demanda.

Segundo Glauco Rodrigues, gerente de Faturamento da Eletrobras Piauí, a bandeira tarifária é um custo repassado ao consumidor por conta dos aumentos de uso da energia elétrica no território brasileiro e consequentemente o aumento da produção.

“A produção se tornou mais cara devido ao acionamento das termelétricas e, por isso, o custo é repassado ao consumidor, pois se aumenta a demanda por energia elétrica em todo país. Paralelo a isso, tem redução no nível de água das hidrelétricas devido à escassez das chuvas, com isso a produção através da energia não supre o mercado”, explica Glauco.

Mais reajuste

Já o reajuste tarifário feito anualmente pela Eletrobras Piauí deve acontecer no final de agosto e início de setembro, por ser a data base da empresa para a mudança no Estado, é o que adianta o gerente de Faturamento da empresa. Hoje, o consumidor paga R$ 0,40 na tarifa da conta de energia.

Consumidores passarão a ter opção de nova tarifa em 2018

Um novo tipo de tarifa da conta de energia elétrica vai estar disponível para os consumidores a partir de 1º de janeiro de 2018: é a tarifa branca, que representa diferentes preços de acordo com o horário de consumo. Com a nova alternativa, usar energia de forma demasiada poderá representar redução ou aumento na conta.

De acordo com Glauco Rodrigues, gerente de Faturamento da Eletrobras Piauí, a tarifa homologada atualmente é de R$ 0,45 e a tarifa branca é baseada em relação a ela. A nova opção será aplicada em determinados horários do dia; entre meia noite e 17h será mais barato, com redução de 17% no valor da tarifa, ficando R$ 0,30. No entanto, no que compreende o período entre 17h e 00h vai ser mais caro, com aumento de 110% em relação ao valor atual, chegando a R$ 0,90.

Ainda segundo informações da Eletrobras, só poderão aderir a esse tipo de cobrança os usuários com unidades que consomem mais de 500 quilowatts-hora (kWh) por mês. A tarifa diferenciada não valerá para indústrias e nem para quem é incluído na tarifa social de energia. Além disso, caso o consumidor não se adapte, será possível mudar para a tarifa convencional.

Glauco Rodrigues pontua que, para avaliar se a mudança será positiva, o consumidor deve avaliar como é o consumo de energia em sua residência. “O consumidor, nesse caso, vai ter o período do dia que ele consome mais e precisa analisar isso. Se consumir demais a noite, então não pode ser tão benéfico”, afirma.

Previsto para janeiro, o consumidor não precisará pagar nada a mais pela implantação da tarifa branca. É necessário se dirigir à empresa e fazer o requerimento para que seja inserido na tarifa.



Virgiane PassosLetícia Santos