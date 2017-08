Balança comercial tem superávit de US$ 1,3 bilhão na 2ª semana de julho

A balança comercial brasileira registrou superávit (exportações maiores que importações) de US$ 1,323 bilhão na segunda semana de julho, informou nesta segunda-feira (17) o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Enquanto o valor das exportações somou US$ 4,519 bilhões, as importações foram de US$ 3,196 bilhões no período, diz o governo. No acumulado de julho, a balança brasileira tem saldo positivo de US$ 2,367 bilhões.

Segundo o MDIC, a média das exportações chegou a US$ 903,8 milhões, 11,5% acima da 1ª semana, em razão do aumento nas exportações de produtos básicos e manufaturados, principalmente, de aviões e óleos combustíveis. Por outro lado, caíram as vendas de semimanufaturados como celulose, ferro-ligas, ferro fundido e couro.

Do lado das importações, houve aumento de 6,2% na média da 2ª semana de julho contra a 1ª, explicada, principalmente, pelo aumento nos gastos com adubos e fertilizantes, combustíveis e lubrificantes, químicos orgânicos e inorgânicos, equipamentos elétricos e eletrônicos, cobre e suas obras.

Parcial do ano

No acumulado de 2017, as exportações totalizam US$ 116,283 bilhões, ao passo que as importações somam US$ 77,700 bilhões, um saldo positivo de US$ 38,583 bilhões.

Previsão do mercado

A projeção do boletim Focus para o resultado da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações) em 2017 subiu de US$ 59,5 bilhões para US$ 60 bilhões de resultado positivo. Para o próximo ano, a estimativa para o superávit avançou de US$ 46,5 bilhões para US$ 47,8 bilhões.

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2017, permaneceu em US$ 75 bilhões. Para 2018, a estimativa dos analistas ficou estável também em US$ 75 bilhões.

G1