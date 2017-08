Autuações da Receita somam R$ 73 bilhões no 1º semestre

As autuações da Receita Federal a empresas e a pessoas físicas que sonegaram impostos somaram R$ 73 bilhões no primeiro semestre deste ano.

Os dados, divulgados pela Receita nesta terça-feira (18), revelam que o resultado é o segundo maior registrado nos primeiros seis meses de um ano, só perdendo para o mesmo período de 2015.

Em comparação com o ano passado, considerando apenas o primeiro semestre, houve um aumento de 12,6% no valor do crédito tributário recuperado.

De acordo com a Receita Federal, R$ 55 bilhões dos R$ 73 bilhões se referem a multas aplicadas a nove mil grandes empresas.

O foco da fiscalização da Receita Federal foram as contribuições previdenciárias, cuja quantidade de multas sofreu um aumento de 54,5% por cento em relação à 2016.

Do valor total de autos de infração lançados pela Receita Federal, menos de 10% ingressam no mesmo ano nos cofres públicos. Isso porque a maior parte das cobranças acaba sendo questionada pelas pessoas físicas e pelas empresas, tanto administrativamente quanto na Justiça.

Lava Jato

Na Operação Lava Jato, segundo números do Fisco, as aututações somaram R$12,8 bilhões. O órgão informou que a fiscalização já estava atuando nos casos que causaram prejuízo à Petrobrás antes da fase ostensiva dessa operação, quando houve a autuação do caso Schain, referente a produção de plataformas, cuja autuação foi de R$ 4,72 bilhões.

