Após reajuste, paranaenses atravessam a fronteira para abastecer no Paraguai

Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

Em Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná, motoristas atravessaram a fronteira com o Paraguai para abastecer os veículos, depois do reajuste no preço dos combustíveis em território brasileiro. Em todo o estado, o aumento começou a ser repassado ao consumidor na manhã desta sexta-feira (21), após o governo federal anunciar, na quinta (20), o aumento da tributação sobre a gasolina, o etanol e o diesel.

Houve filas nas bombas em Ciudad del Este, no Paraguai, onde o preço da gasolina varia entre R$2,55 e R$2,65, de acordo com o valor para o câmbio de reais para guarani paraguaio.

Motoristas de Cascavel, na região oeste do Paraná, também formaram filas nos postos em que o preço dos combustíveis não havia sido reajustado na manhã deste sábado (22).

O reajuste no Brasil

A tributação sobre a gasolina, por exemplo, subiu R$ 0,41 por litro. Com isso, a tributação mais que dobrou, e os motoristas podem pagar R$ 0,89 a mais pelo litro.

G1