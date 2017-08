Após queda em maio, a atividade econômica sobe 0,5% em junho, diz BC

Após queda em maio, a atividade econômica no Brasil reagiu em junho, divulgou o Banco Central nesta quinta-feira (17). Banco Central do Brasil (Foto: Rodrigo Oliveira)

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), indicador que tenta antecipar o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto), subiu 0,5% na comparação com maio nos dados dessazonalizados (retirados os efeitos típicos de cada mês).

Quando a comparação é com junho do ano passado, a atividade econômica teve queda de 0,56%, enquanto no acumulado em 12 meses houve recuo de 2,03% - neste caso, os dados são os efetivamente observados, sem retirar-se os efeitos típicos do período.

O indicador incorpora projeções para a produção nos setores de serviços, indústria e agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos e teve duas retrações neste ano: uma em março e outra em maio.

FolhapressMaeli Prado